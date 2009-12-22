РФ сохранит нынешнюю цену на нефть в 2010 г.

Глава Банка России Сергей Игнатьев ожидает, что цена на нефть в следующем году сохранится примерно на нынешнем уровне, при этом Россию устроит диапазон цен от 65 до 70 долларов за баррель.

"В следующем году цена на нефть может быть как сейчас, а может быть чуть-чуть пониже. 70-65 долларов за баррель нас вполне устраивает", - сказал Игнатьев журналистам во вторник. С

ейчас мировые цены на нефть превышают 73 доллара за баррель. В бюджете РФ на 2010 год заложена среднегодовая цена на нефть в 59 долларов за баррель. Согласно уточненному прогнозу Минэкономразвития, среднегодовая цена на нефть в 2010 году составит 65 долларов за баррель, в 2011-м - 70 долларов за баррель, в 2012-м - 71 доллар за баррель.

Вместе с тем министерство рассматривает еще два возможных сценария, согласно одному из них цена на нефть в следующем году может снизиться до 58 долларов за баррель, по другому - вырасти до 69 долларов за баррель. По оценке Минэкономразвития, в 2009 году среднегодовая цена на нефть сложится на уровне 61 доллар за баррель, сообщает РИА Новости.