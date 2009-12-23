Цены на нефть растут

Сырая нефть торгуется вблизи двухнедельного максимума после выхода положительной статистики в США, свидетельствующей о том, что экономика крупнейшей в мире страны-потребителя энергии начала восстанавливаться, сообщает k2kapital.

Цена на "черное золото" поднялась выше $ 74 за баррель после того, как вчера Национальная ассоциация риэлторов США сообщила, что в ноябре продажи существующих домов заметно увеличились, достигнув самого высокого уровня с февраля 2007 года. с указанием промышленности в центре спад стабилизировалась. Кроме того американский Институт нефти сообщил о сокращении запасов сырой нефти и нефтепродуктов в стране.

"Тенденция на резко изменилась", сказал Тоби Гассаля, аналитик КАМ Pty Global Markets в Сиднее. "Появляется все больше признаков восстановления на рынке США, который является ключевым для этой отрасли", - пояснил эксперт.

Фьючерсы на сырую нефть с поставкой в феврале по состоянию на 12:30 в Сингапуре (07:30 мск) торгуются на уровне $ 74,33 за баррель, потеряв 7 центов в ходе электронных торгов на Нью-йоркской товарной бирже. Вчера на закрытии торгов в Нью-Йорке цена на них составляла $ 74,40, что стало самым высоким уровнем с 4 декабря.