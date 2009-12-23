Туркменский газ будет стоить России 200 долл. за 1 тыс. кубометров

Вчера в Ашхабаде президент РФ Дмитрий Медведев и его туркменский коллега Гурбангулы Бердымухамедов договорились о возобновлении поставок туркменского газа в Россию с начала 2010 года и о новой цене, которую Газпром будет за него платить.

"Коммерсантъ" выяснил, что речь идет о более 195 долл. за тысячу кубометров газа.

"Европейская формула предусматривает стоимость корзины нефтепродуктов в Германии, и по договоренности сторон в 2010 году базовая ставка, или "П нулевое", будет равно $360 за тысячу кубометров", - пояснил источник, участвовавший в переговорах. Но эту цену Россия не будет выплачивать Туркмении. Из нее будут вычитаться "транспортные расходы и ряд коэффициентов, о которых я бы пока не хотел говорить",— продолжил собеседник издания.

Еще один участник переговоров рассказал, что формула напоминает ту, что использована в контракте с "Нафтогазом Украины", и речь идет о $195 за тысячу кубометров. Впрочем, и это не окончательная цена. "Реальные платежи будут незначительно выше этой суммы",— пояснил источник в российской делегации.