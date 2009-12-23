В Украине реализация бензина через АЗС в ноябре сократилась на 8,4%

В Украине реализация бензина через сеть АЗС, которая насчитывает 6223 единицы, в ноябре 2009 года сократилась на 8,4% по сравнению с ноябрем 2008 года – до 288 тыс. тонн, а реализация дизельного топлива увеличилась на 4,2% – до 141,9 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В сообщении отмечается, что в объеме реализованного бензина 55,1% приходилось на продажу бензина марок А-94-98, 38% – А-90-93, 6,9% – А-72-80.

В ноябре т.г. через сеть АЗС было продано в розницу светлых нефтепродуктов на общую сумму 3,872 млрд. грн., из которой 2,814 млрд. грн. (72,7%) составил розничный товарооборот от продажи бензина моторного и 1,058 млрд. грн. (27,3%) – от продажи дизельного топлива.

На 1 декабря т.г. на АЗС в остатках насчитывалось 149,1 тыс. тонн бензина и 74,3 тыс. тонн дизтоплива.