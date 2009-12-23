Эксперт: корпоративные розничные продажи дизтоплива снизятся

Директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей КУЮН прогнозирует, что корпоративные розничные продажи дизельного топлива в Украине по итогам текущего года снизятся на 15%, по сравнению с прошлым годом.

Такое мнение С.КУЮН высказал в интервью корреспонденту УНИАН.

По его словам, в структурее потребления нефтепродуктов в 2009 году основные изменения произошли в сфере корпоративных (безналичных) продаж. «Основной продукт этого сектора – дизельное топливо, которое потребляют промышленные потребители. Эта категория потребителей особенно подвержена влиянию кризиса, поэтому потери здесь будут наибольшие», - добавил он.

«По нашим оценкам, корпоративные розничные продажи ДТ в 2009 году снизятся на 15%», - сказал эксперт.

При этом С.КУЮН добавил, что «основные пострадавшие регионы будут из числа промышленно развитых восточных областей и западных, где основной вклад в потребление делают транзитные и международные перевозчики».

Также эксперт отметил, что другой особенностью уходящего года на рынке нефтепродуктов Украины является снижение падения продаж бензина А-92. «На наш взгляд, это связано с переориентацией ряда потребителей бензина марки А-95 на более дешевую марку А-92», - отметил С.КУЮН.

Комментируя последние данные Госкомстата о снижении в ноябре реализации бензинов через АЗС, эксперт отметил, что снижение реализации бензинов за наличный расчет, прежде всего, можно связать с естественным снижением объемов реализации низкооктановых бензинов в связи с сокращением количества автотранспорта, потребляющего этот продукт.

Кроме того, по его словам, «имеет место и снижение потребления высокооктановых бензинов вследствие снижения платежеспособности потребителей, однако эта тенденция не так ярко выражена».

Также С.КУЮН обратил внимание на то, что данные Госкомстата описывают реализацию нефтепродуктов только населению или за наличный расчет, однако эти данные не включают реализацию юридическим лицам, на которую приходится порядка 30% реализации автозаправочных станций.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, реализация бензина в Украине через сеть АЗС (6223 станции) в ноябре т.г. сократилась на 8,4%, по сравнению с ноябрем 2008 года, - до 288,0 тыс. тонн, а дизельного топлива – увеличилась на 4,2% – до 141,9 тыс. тонн. В ноябре через сеть АЗС было продано в розницу светлых нефтепродуктов на общую сумму 3,872 млрд. грн., из которой 2,814 млрд. грн. (72,7%) составлял розничный товарооборот от продажи бензина моторного и 1,058 млрд. грн. (27,3%) – от продажи дизельного топлива.