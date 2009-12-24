Цены на нефть значительно повысились

Цены на нефть на мировых рынках в среду, 23 декабря, значительно повысились на фоне неожиданно резкого снижения национальных запасов сырья на прошлой неделе, что говорит об увеличении спроса на топливо и нефтепродукты, сообщает РИА Новости.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil увеличилась на 2,27 доллара - до 76,67 долларов за баррель.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов выросла на 1,99 доллара - до 75,45 долларов за баррель.