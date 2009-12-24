Генпрокурор опротестовал передачу газовых сетей «Нафтогазмережам»

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО опротестовал постановление Кабинета министров Украины №775 от 10 июня 2009 года о передаче государственных газораспределительных сетей дочернему предприятию НАК «Нафтогаз Украины» - «Нафтогазмережи».

Как передает корреспондент УНИАН, о соответствующем протесте генпрокурора сообщил на заседании Окружного административного суда Киева по делу о признании недействительным постановления №775 представитель Министерства юстиции.

Решение о наложении протеста А.МЕДВЕДЬКО принял 18 декабря. Правительство получило документ 21 декабря.

В соответствии с законодательством, Кабинет министров имеет право в течение 10 дней рассматривать данный документ и в конечном итоге принять решение: либо отменить постановление №775, либо оставить его в силе.

Исходя из ответных действий правительства, Генеральная прокуратура имеет право подать иск в Окружной административный суд Киева.

Кроме того, на заседании Окружного админсуда Киева принято решение о переносе на 12 января 2010 года рассмотрения исков ОАО «Винницагаз», ОАО «Днепропетровскгаз» и ОАО «Николаевгаз» о признании недействительным постановления №775.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря Окружной админсуд Киева на подготовительном заседании привлек Министерство топлива и энергетики и НАК «Нафтогаз Украины» в качестве третьих лиц к делу о признании недействительным постановления Кабмина №775 о передаче государственных газораспределительных сетей дочернему предприятию «Нафтогазмережи». Тогда же суд объявил перерыв в подготовительном заседании до 10.00 24 декабря.

Истцами по делу против Кабмина и Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) выступили ОАО «Винницагаз», ОАО «Днепропетровскгаз» и ОАО «Николаевгаз».

На 31 декабря 2009 года запланирована передача газовых сетей государственной формы собственности Днепропетровской, Николаевской, Закарпатской и Львовской областей от газораспределительных компаний на баланс ДП «Нафтогазмережи».

Ранее НАК «Нафтогаз Украины» заявила о принятии на баланс государственного имущества ОАО «Винницагаз» с последующей передачей «Нафтогазмережам».

НАК «Нафтогаз Украины» в начале августа 2009 года во исполнение соответствующего решения правительства Украины завершила создание дочернего предприятия «Нафтогазмережи», в управление которого будут переданы государственные газораспределительные сети, эксплуатируемые в настоящее время гор- и облгазами.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением №775 от 10 июня 2009 г. передал на баланс дочерней компании НАК "Нафтогаз Украины" - «Нафтогазмережи» государственные газораспределительные сети 43 региональных газоснабжающих компаний (обл- и горгазы).