Среднегодовой тариф «Укрэнерго» в 2010 г. не изменится

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) сохранила среднегодовой тариф на передачу электроэнергии для национального оператора Объединенной энергосистемы (ОЭС) НЭК «Укрэнерго» на 2010 год на уровне 2009 года - 1,911 коп. за кВт/ч.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании комиссии в четверг, 24 декабря.

Согласно решению, тариф компании на 1-й квартал 2010 года установлен на уровне 1,451 коп. за кВт/ч (тариф увеличился на 7,5% по сравнению с действовавшим в 1-м квартале 2009 года). Во 2-м квартале тариф установлен на уровне 2,399 коп. за кВт/ч (на 2,7% меньше по сравнению с действовавшим во 2-м квартале 2009 года). На 3-й квартал 2010 г. – 1,150 коп. за кВт/ч (тариф уменьшен на 0,3%, по сравнению с действовавшим в 3-м квартале 2009 года). В 4-м квартале - 1,833 коп. за кВт/ч (тариф увеличился на 1,5%, по сравнению с действующим в 4-м квартале 2009 года).

Как сообщал УНИАН, на 2009 год НКРЭ повысила среднегодовой тариф «Укрэнерго» на передачу электроэнергии на 11,7% - до 1,911 коп. за кВт/ч, по сравнению с тарифом, установленным для 2008 года.

Справка УНИАН. НЭК "Укрэнерго" занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.