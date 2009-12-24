Среднегодовой тариф «Укрэнерго» в 2010 г. не изменится
На передачу электроэнергии
Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) сохранила среднегодовой тариф на передачу электроэнергии для национального оператора Объединенной энергосистемы (ОЭС) НЭК «Укрэнерго» на 2010 год на уровне 2009 года - 1,911 коп. за кВт/ч.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании комиссии в четверг, 24 декабря.
Согласно решению, тариф компании на 1-й квартал 2010 года установлен на уровне 1,451 коп. за кВт/ч (тариф увеличился на 7,5% по сравнению с действовавшим в 1-м квартале 2009 года). Во 2-м квартале тариф установлен на уровне 2,399 коп. за кВт/ч (на 2,7% меньше по сравнению с действовавшим во 2-м квартале 2009 года). На 3-й квартал 2010 г. – 1,150 коп. за кВт/ч (тариф уменьшен на 0,3%, по сравнению с действовавшим в 3-м квартале 2009 года). В 4-м квартале - 1,833 коп. за кВт/ч (тариф увеличился на 1,5%, по сравнению с действующим в 4-м квартале 2009 года).
Как сообщал УНИАН, на 2009 год НКРЭ повысила среднегодовой тариф «Укрэнерго» на передачу электроэнергии на 11,7% - до 1,911 коп. за кВт/ч, по сравнению с тарифом, установленным для 2008 года.
Справка УНИАН. НЭК "Укрэнерго" занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.