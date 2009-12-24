«Укрэнерго» сократило доход на 0,2%

Оплата услуг по передаче электроэнергии Национальной энергетической компании «Укрэнерго» в январе-ноябре 2009 года сократилась на 0,2%, или 3,096 млн. грн., по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 1 млрд. 908,335 млн. грн. (без НДС).

Об этом УНИАН сообщили в компании «Укрэнерго».

Согласно сообщению, фактические объемы передачи электроэнергии магистральными сетями за указанный период сократились на 12,5%, или 15,197 млрд. кВт/ч, – до 106,399 млрд. кВт/ч.

Процент оплаты услуг оператора за 11 месяцев текущего года снизился на 4,08 процентного пункта – до 93,68% против 97,76% в 2008 году.

По информации «Укрэнерго», за 11 месяцев 2009 года объем недофинансированной товарной продукции составил 128,826 млн. грн. (без учета НДС) по сравнению с 43,866 млн. грн. за аналогичный период 2008 года.

Тем не менее, за отчетный период компания увеличила объем капитальных инвестиций на 51,1%, или 313,305 млн. грн., – до 925,829 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, финпланом НЭК «Укрэнерго» предусмотрено, что чистая прибыль компании в 2009 году составит 671,2 млн. грн.

Справка УНИАН. НЭК "Укрэнерго" занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.

В 2008 году «Укрэнерго» увеличило доход от предоставления услуг по передаче электроэнергии на 9,5%, или 179,642 млн. грн., по сравнению с 2007 годом – до 2,06 млрд. грн.