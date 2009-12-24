Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС снова введен в строй

Сегодня, 24 декабря, в 4 часа 45 мин. третий энергоблок Южно-Украинской атомной электростанции после выполнения ремонтных работ на системе уплотнения вала генератора был подключен к энергосистеме Украины.

Об этом сообщается в переданном УНИАН пресс-релизе отдела работы с общественностью и СМИ обособленного подразделения “Южно-Украинская атомная электростанция”.

В информации сказано, что при переходных процессах подключения энергоблока нарушений условий и границ безопасной эксплуатации не было.

Первый энергоблок находится на плановом ремонте. Оборудование второго энергоблока работает без замечаний в заданном режиме.

Радиационный фон на промышленной площадке находится на уровне природных фоновых значений, которые были замерены до пуска атомной станции, и на 24 декабря составляет 11,2 мкР/час. Выбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений.

Третий энергоблок был остановлен 23 декабря в 8 ч. 52 мин. в результате срабатывания системы защиты турбогенератора.

Справка УНИАН. ОП «Южно-Украинская АЭС», построенная в 1976-1989 гг., эксплуатирует три энергоблока с реакторами типа ВВЭР-1000.