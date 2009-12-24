НКРЭ увеличила прогнозную оптовую цену электроэнергии

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) решила увеличить прогнозную оптовую цену электроэнергии на январь 2010 года, установив ее на уровне 441,4 грн. за МВт/ч. Таким образом, прогнозная оптовая цена вырастет, по сравнению с установленной для декабря, на 3%.

Об этом сказано в постановлении НКРЭ (№1484 от 24 декабря т.г.), текстом которого располагает УНИАН.

Как сообщал УНИАН, начиная с марта 2009 г. НКРЭ ежемесячно незначительно (за исключением октября, когда уровень цены был увеличен на 3%) поднимала уровень прогнозной оптовой цены. До этого, в течение ноября 2008 года – февраля 2009 года, прогнозная оптовая цена электроэнергии оставалась неизменной – 395,17 грн. за МВт/ч.

Тем не менее, за 2009 год уровень прогнозной оптовой цены вырос на 8,7% с 395,17 грн., установленных для января, до 428,55 грн. за МВт/ч (без НДС) в декабре.

Справка УНИАН. Прогнозная оптовая рыночная цена электроэнергии рассчитывается с учетом предполагаемой структуры ее производства и объемов дотационных сертификатов. Энергоснабжающие компании учитывают прогнозную рыночную цену электроэнергии при расчете розничных тарифов.

Прогнозная оптовая цена электроэнергии в 2008 году выросла на 46,3% – с 270,12 грн., установленных для января, до 395,17 грн. за МВт/ч (без НДС) в декабре.

В 2007 году прогнозная оптовая рыночная цена на электроэнергии выросла на 20,9% – до 264,82 грн. за МВт/ч (без НДС).

Прогнозная оптовая рыночная цена на электроэнергию в 2006 году выросла на 16,05% – с 185,14 грн. до 219 грн. за МВт/ч (без НДС).