ОАО «Газпром» в январе проведет переговоры с Болгарией по проекту «Южный поток».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэнерго РФ, об этом министр энергетики РФ Сергей ШМАТКО сказал во время переговоров с министром экономики, энергетики и туризма Республики Болгарии Трайчо ТРАЙКОВЫМ.

«Очень позитивная динамика развития сотрудничества с Болгарией по вопросу реализации проекта «Южный поток». Уже в ближайшее время – в январе – планируется раунд переговоров между болгарскими коллегами и «Газпромом», - сказал С.ШМАТКО.

Министры обсудили также вопросы поставок российского газа в Болгарию. Один из договоров на поставку российского природного газа заканчивается в 2010 году. «Необходимо как можно раньше приступить к переговорам о новом договоре», - отметил С.ШМАТКО.

По его словам, российская сторона сможет сформировать для Болгарии коммерчески привлекательные предложения и рассчитывает, что новый договор будет «долгосрочным и прозрачным для всех».

«Мы очень заинтересованы в том, чтобы сохранить Болгарию в качестве нашего традиционного покупателя, и будем стараться делать такие предложения по поставке газа, которые были бы привлекательны для болгарского клиента», - сказал С.ШМАТКО.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы строительства атомной электростанции «Белене».

По словам С.ШМАТКО, достигнута договоренность в течение двух-трех недель составить конкретный план действий по проекту АЭС «Белене» и заняться его реализацией.

Справка УНИАН. Проект "Южный поток" создается для диверсификации поставок российского природного газа в Европу и снижения зависимости поставщиков и покупателей от стран-транзитеров, в частности от Украины и Турции. Его реализацию будут вести российский госмонополист "Газпром" и итальянский концерн ENI. Проект предусматривает прокладку подводной части газопровода протяженностью 900 км от российской компрессорной станции "Береговая" в Краснодарском крае до болгарского побережья. Дальше одна из двух ветвей наземной части трубопровода проляжет через территорию Болгарии и Греции и через Адриатическое море - в Италию. Маршрут второй ветви пока еще не определен. «Газпром» оценивает строительство газопровода «Южный поток» в 19-24 млрд. евро