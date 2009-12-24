НКРЭ сохранила цены реализации газа собственной добычи

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) сохранила на 2010 год цены реализации природного газа собственной добычи для ОАО «Укрнафта», ДК «Укргазвыдобування» и ГАО «Черноморнафтогаз».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на заседании в четверг.

Согласно решению, цена газа собственной добычи для "Укрнафты" сохранится на действующем уровне и составит 199,2 грн. за тыс. куб. м, для "Укргазвыдобування" – 196 грн за 1 тыс. куб. м, для "Черноморнафтогаза" – 289 грн за тыс. куб. м (все цены – без НДС).

По словам члена НКРЭ Виктора МЕРКУШОВА, сохранение цен на газ собственной добычи, который согласно законодательству должен реализовываться исключительно для нужд населения, является вынужденным шагом, и комиссия в следующем году может вернуться к рассмотрению вопроса об их пересмотре. К пересмотру цен регулятор может вернуться после изменения розничных цен на газ для населения.

В.МЕРКУШОВ также напомнил, что в настоящее время Нацкомиссия находится в состоянии судебных разбирательств с профсоюзами, которые заблокировали ранее принятые регулятором постановления о повышении предельных цен на газ для населения.