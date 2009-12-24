НКРЭ утвердила инвестпрограмму «Укрэнерго»

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики утвердила НЭК «Укрэнерго» инвестиционную программу на 2010 год в объеме 1,345 млн. грн. (без НДС).

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на своем заседании в четверг.

Источниками финансирования инвестпрограммы определены: 439,534 млн. грн. – прогнозируемая прибыль компании в 2010 году, 302 млн. грн - амортизационные отчисления, 20 млн. грн. - доходы от других видов деятельности, 483,7 млн. грн - кредитные средства, 100 млн. грн. - средства государственного бюджета.

"Укрэнерго" просила НКРЭ утвердить инвестпрограмму в объеме 1,411 млрд. грн, однако из предложенного компанией проекта документа были изъяты расходы на мероприятия по переводу с 220 кВ на 330 кВ ВЛ "Симферополь-Севастополь" с реконструкцией подстанций "Симферополь" и "Севастополь" в связи с отсутствием обоснования.

В инвестпрограмме энергокомпании также не учтены доходы "Укрэнерго" от предоставления услуг доступа к межгосударственному сечению, реализуемых компанией на экспортных аукционах.

Как сообщал УНИАН, на 2009 год объем инвестиционной программы «Укрэнерго» был утвержден на уровне 1 млрд. 16,1 млн. грн., что на 23,4% меньше объема инветспрограммы на 2008 год.

Справка УНИАН. НЭК "Укрэнерго" занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.