Мировые цены на нефть повысились

Цены на нефть на мировых рынках в четверг, 24 декабря, выросли на фоне оптимизма экспертов по поводу дальнейшего восстановления мировой экономики, сообщает РИА Новости.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 1,38 доллара - до 78,05 доллара за баррель.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов выросла на 0,86 доллара - до 76,31 доллара за баррель.