Мировые цены на нефть повысились
08:00, 25 декабря 2009Энергетика
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В Нью-Йорке выше 78 долл./барр.
Цены на нефть на мировых рынках в четверг, 24 декабря, выросли на фоне оптимизма экспертов по поводу дальнейшего восстановления мировой экономики, сообщает РИА Новости.
На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 1,38 доллара - до 78,05 доллара за баррель.
Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов выросла на 0,86 доллара - до 76,31 доллара за баррель.
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