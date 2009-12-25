Розничные цены на бензины в Украине увеличились

С 18 по 25 декабря 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 1,7-2,6% (в среднем на 2,0%). Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 18 по 25 декабря 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-80 – увеличились на 1,9% - с 5,87 грн./литр до 5,98 грн./литр

Бензин А-92 – увеличились на 1,9% - с 6,41 грн./литр до 6,53 грн./литр

Бензин А-95 – увеличились на 1,7% - с 6,92 грн./литр до 7,04 грн./литр

Дизельное топливо – увеличились на 2,6% - с 5,69 грн./литр до 5,84 грн./литр

Напомним, в год Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 г. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.