Запрет на выпуск компонентов бензина повысит доходы бюджета

Решение Кабинета министров Украины отменить технические условия на производство компонентов бензина КБ-92 и КБ-95 приведет к повышению доходов бюджета.

Такое мнение в интервью корреспонденту УНИАН высказал директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей КУЮН.

«Рынок, деформированный недобросовестной конкуренцией, вернется в оптимальное состояние, и от этого выиграет потребитель и бюджет», - сказал он.

Такого же мнения придерживается и директор нефтекомпании «Параллель» Дмитрий КУЛИК.

«Кабинет министров на днях запретил торговать на АЗС компонентами бензина, и мы надеемся, что это решение позволит не только восстановить ценовой баланс на рынке, но и вернуть отрасль на путь повышения качества нефтепродуктов с ориентацией на европейские стандарты», - сказал Д.КУЛИК.

При этом он добавил, что «следующим шагом, на наш взгляд, должно стать возрождение государственной системы контроля качества моторного топлива, которая сегодня, к сожалению, существует только на бумаге».

По его мнению, «права потребителей сейчас защищают не контролирующие органы, а ответственные нефтетрейдеры, которые даже в ущерб своей рентабельности не снижают требования к закупаемому топливу, а также осуществляют внутренний контроль качества нефтепродуктов».

Как сообщал УНИАН, 23 декабря Кабинет министров Украины рекомендовал Госпотребстандарту отменить технические условия на производство компонентов бензина КБ-92 и КБ-95.

Как отметила глава Госкомпредпринимательства Александра КУЖЕЛЬ, данное решение в совокупности с привязкой стоимости нефти украинского происхождения, которая реализуется на аукционах, к таможенной стоимости, позволит дополнительно привлечь в бюджет около 4 млрд. грн.