Ющенко отменил передачу газораспределительных сетей "Нафтогазу"

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие решения Кабинета министров о передаче дочерней компании НАК “Нафтогаз Украины” имущества государственных газораспределительных сетей.

Об этом идет речь в указе В.ЮЩЕНКО от 23 декабря 2009 года “Об остановке действия постановления Кабинета министров Украины от 10 июня 2009 года № 775”, текст которого размещен на сайте главы государства.

Кабинетом министров Украины 10 июня 2009 года издано постановление № 775 “О повышении эффективности управления государственным имуществом газораспределительных сетей”.

Данным постановлением Кабинет министров Украины передал на баланс определенного Национальной акционерной компанией “Нафтогаз Украины” ее дочернего предприятия («Нафтогазмережи» - УНИАН) имущества государственных газораспределительных сетей, отмечается в указе.

Как также подчеркивается в документе, такое решение Кабинета министров является не чем иным, как введением монополии дочернего предприятия НАК “Нафтогаз Украины” на всем рынке услуг по распределению природного и нефтяного газа и поставкам природного газа потребителям по регулируемому тарифу, а следовательно, установлением ограничений и препятствий для других субъектов ведения хозяйства разных форм собственности относительно осуществления указанных видов хозяйственной деятельности.

При таких обстоятельствах указанное постановление правительства не соответствует Конституции Украины, считает Президент.

Как также подчеркивается в указе, издав постановление № 775, Кабинет министров Украины вышел за пределы полномочий, определенных Конституцией и законами Украины.