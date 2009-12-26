Газпром говорит о затруднениях Украины с оплатой за газ

Украина с середины декабря существенно сократила отбор российского газа, что свидетельствует о трудностях с оплатой поставок, ситуация с платежом за последний месяц 2009 года очень тревожная, заявил в эфире телеканала "Вести" в пятницу глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР.

Как сообщают РИА «Новости», по его словам, "в середине декабря произошла тенденция снижения отбора, что подтверждает, что Украина испытывает серьезные проблемы с (будущей) оплатой".

При этом А.МИЛЛЕР добавил: "Мы и слышим, и видим, что Украина испытывает очень-очень серьезные проблемы в оплате поставок российского газа за декабрь".

Глава "Газпрома" напомнил, что крайний срок оплаты декабрьского газа был перенесен в связи с новогодними праздниками с 7 января на 11 января.

"Мы оцениваем ситуацию с оплатой за поставки российского газа за декабрь как очень тревожную", - заявил А.МИЛЛЕР.

Он отметил, что с начала декабря Украина начала увеличивать отбор газа. "В декабре холодно, объем потребления на Украине стал расти, как и в России. Объем потребления рос еще и потому, что Украина планировала увеличить отбор, потому что в январе цены станут рыночными, в этом году действует понижающий коэффициент 0,8, по-видимому, они хотели закачать дополнительные объемы, чтобы меньше отбирать в январе. Но сегодня Украина берет значительно меньше контрактных объемов", - сказал глава "Газпрома".

А.МИЛЛЕР признал, что в течение последних месяцев Украина говорила о проблемах с оплатой поставок газа, но аккуратно платила 100% за фактические поставки.

Как сообщал УНИАН, 1 января 2009 года "Газпром" прекратил поставки газа Украине в связи с отсутствием соглашения на 2009 год, 7 января был прекращен транзит в ЕС через территорию Украины. Возобновить его удалось лишь после подписания 19 января нового соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Предшествовавшие этому переговоры вели премьер-министры России и Украины. "Газпром" и "Нафтогаз" подписали два независимых друг от друга контракта: о купле-продаже на период с 2009 по 2019 год и об объемах и условиях транзита газа через территорию Украины на тот же период.

Согласно контрактам, "Газпром" и "Нафтогаз" с 1 января 2010 года перейдут к ценообразованию на газ и формирование транзитного тарифа в соответствии с европейскими стандартами.

В связи с финансово-экономическим кризисом, уровень потребления газа в 2009 году в Украине резко снизился. За 11 месяцев при контрактных обязательствах в 35,9 млрд. куб. м было закуплено лишь около 22,5 млрд. куб. м.

24 ноября "Газпром" и "Нафтогаз" подписали дополнения к контракту купли-продажи природного газа от 19 января 2009 года. В соответствии с дополнениями, годовое контрактное количество газа на 2010 год установлено в объеме 33,75 млрд. куб. м. Подписанными документами закреплено также отсутствие штрафных санкций по объемам импорта газа на Украину в 2009 году.