Тимошенко: «Нафтогаз» вовремя рассчитается за газ

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не сомневается, что НАК «Нафтогаз Украины» вовремя рассчитается с «Газпромом» за газ, полученный в декабре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на брифинге в Каневе, комментируя заявление главы «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА.

«Будьте абсолютно спокойны. Такие заявления звучат перед окончанием каждого месяца уже как минимум год. Но мы как страна четко и уверенно рассчитываемся», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, А.МИЛЛЕР 25 декабря в эфире телеканала "Вести" заявил, что Украина с середины декабря существенно сократила отбор российского газа, что свидетельствует о трудностях с оплатой поставок, и ситуация с платежом за последний месяц 2009 года очень тревожная.

По его словам, "в середине декабря произошла тенденция снижения отбора, что подтверждает, что Украина испытывает серьезные проблемы с (будущей) оплатой".

При этом А.МИЛЛЕР добавил: "Мы и слышим, и видим, что Украина испытывает очень-очень серьезные проблемы в оплате поставок российского газа за декабрь".

Глава "Газпрома" напомнил, что крайний срок оплаты декабрьского газа был перенесен в связи с новогодними праздниками с 7 января на 11 января.