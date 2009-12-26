Азербайджан поставит в РФ в два раза больше газа

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в 2010 г. в два раза увеличит поставки газа в Россию - до 1 млрд куб. м в год, сообщил сегодня президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев. "Были проведены переговоры. У Азербайджана есть возможности для увеличения поставок газа, и в 2010 г. мы поставим в Россию один миллиард кубометров газа", - сказал Р.Абдуллаев.

По его словам, поставки газа в Россию начнутся с 1 января 2010 г., как и предусмотрено в контракте. Первоначально планировалось, что SOCAR поставит в Россию в следующем году 500 млн куб.м газа, но было принято решение об увеличении поставок в два раза.

Азербайджанский участок газопровода Баку-Моздок полностью готов к началу поставок азербайджанского газа в Россию.

В рамках подготовительных работ на трех пунктах азербайджанского участка трубопровода проведены ремонтно-восстановительные работы. Произведена замена подверженного коррозией участка 1000-миллиметровой трубы на территории Гаджигабульского района. Также были ликвидированы проблемы на газопроводе в районе реки Велвелечай. Здесь 500-миллиметровые трубопроводы были полностью заменены на 1200-миллиметровые, что позволило увеличить пропускную способность газопровода на этом участке в два раза. Проведена модернизация части измерительного узла, расположенного на станции Ширвановка на границе с Россией. Восстановительные работы были завершены 15 декабря. Испытания, проведенные на обновленных участках, дали положительный результат.

Среднесрочный контракт (с возможностью пролонгации) о купле-продаже азербайджанского газа в Россию был подписан между SOCAR и Газпромом в Баку 14 октября 2009г. Он охватывает 2010-2014гг. Согласно контракту, азербайджанская сторона ежегодно будет поставлять в Россию газ в объеме не менее 500 млн куб.м. В контракте не указан предел объемов поставки газа. Компания SOCAR за полгода вперед будет уведомлять противоположную сторону об объемах, которые компания сможет поставить, передает агентство Trend.