Азербайджан поставит в РФ в два раза больше газа

15:52, 26 декабря 2009
Энергетика
0

До 1 млрд куб. м в год

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в 2010 г. в два раза увеличит поставки газа в Россию - до 1 млрд куб. м в год, сообщил сегодня президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев. "Были проведены переговоры. У Азербайджана есть возможности для увеличения поставок газа, и в 2010 г. мы поставим в Россию один миллиард кубометров газа", - сказал Р.Абдуллаев.

По его словам, поставки газа в Россию начнутся с 1 января 2010 г., как и предусмотрено в контракте. Первоначально планировалось, что SOCAR поставит в Россию в следующем году 500 млн куб.м газа, но было принято решение об увеличении поставок в два раза.

Азербайджанский участок газопровода Баку-Моздок полностью готов к началу поставок азербайджанского газа в Россию.

В рамках подготовительных работ на трех пунктах азербайджанского участка трубопровода проведены ремонтно-восстановительные работы. Произведена замена подверженного коррозией участка 1000-миллиметровой трубы на территории Гаджигабульского района. Также были ликвидированы проблемы на газопроводе в районе реки Велвелечай. Здесь 500-миллиметровые трубопроводы были полностью заменены на 1200-миллиметровые, что позволило увеличить пропускную способность газопровода на этом участке в два раза. Проведена модернизация части измерительного узла, расположенного на станции Ширвановка на границе с Россией. Восстановительные работы были завершены 15 декабря. Испытания, проведенные на обновленных участках, дали положительный результат.

Среднесрочный контракт (с возможностью пролонгации) о купле-продаже азербайджанского газа в Россию был подписан между SOCAR и Газпромом в Баку 14 октября 2009г. Он охватывает 2010-2014гг. Согласно контракту, азербайджанская сторона ежегодно будет поставлять в Россию газ в объеме не менее 500 млн куб.м. В контракте не указан предел объемов поставки газа. Компания SOCAR за полгода вперед будет уведомлять противоположную сторону об объемах, которые компания сможет поставить, передает агентство Trend.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter