На Луганщине с террикона в сторону жилых домов сползло 400 т породы

В 23.15 26 декабря в Луганской области, в городе Свердловск, произошло сползание около 400 тонн горной массы от террикона шахты имени Свердлова в направлении жилых домов на улице Чкалова.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, жертв и пострадавших нет. Принято решение о временном отселении людей из указанных частных жилых домов на период проведения работ по очистке территории и укреплению террикона.

По состоянию на 07.00 27 декабря сползание горной массы приостановлено. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.