Грузия обвинила «Роснефть» в незаконном освоении шельфа Абхазии

МИД Грузии раскритиковало подписание соглашения между «Роснефтью» и абхазской госкомпанией «Абхазтоп» об освоении шельфа Абхазии, сообщает «Кавказский узел».

«Необходимо отметить, что решение России проводить исследовательские работы в территориальных водах Грузии с целью эксплуатации запасов нефти и газа представляет собой недвусмысленное и грубое нарушение норм международного права», - говорится в распространенном МИД Грузии сообщении относительно подписанного 24 декабря Абхазией и ОАО «Роснефть» договора об условиях геологического изучения шельфа Абхазии в Черном море.

Грузинское внешнеполитическое ведомство ссылается на подписанную в 1982 году Конвенцию ООН по морскому праву, в соответствии с которой «для занятия экономической активностью в морских территориях суверенного государства компания или иной субъект этой активности обязан получить соответствующее разрешение у властей суверенного государства», пишет "Газета.Ru".