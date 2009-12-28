В Китае в результате взрыва газа на шахте погибли 12 горняков

По меньшей мере 12 горняков погибли в результате взрыва газа на угольной шахте в центральном Китае, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Синьхуа.

Взрыв газа произошел в ночь на понедельник нашахте в городе Цзесю провинции Шаньси. В момент трагедии в забое находились 16 горняков. В настоящее время известно о 12 погибших, четверо шахтеров госпитализированы.

Утром в понедельник также стало известно об аналогичном инциденте на одной из шахт в южно-китайской провинции Юньнань. Во время взрыва газа в забое, по предварительным данным, находились 11 человек. До настоящего времени их судьба остается неизвестной. Ведутся поисковые работы.

Китайская угледобывающая промышленность считается одной из самых опасных в мире. Ежегодно в КНР в результате аварий на предприятиях этой отрасли гибнут до 7 тысяч человек.