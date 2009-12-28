Нефть дорожает на фоне сокращения запасов в США

Нефтяные котировки на азиатских торгах в понедельник превысили уровень в $78 за баррель, коснувшись четырехнедельного максимума на фоне сокращения запасов в Соединенных Штатах и наметившихся признаков восстановления американской экономики.

К 8.18 МСК февральские фьючерсы на американскую легкую нефть выросли на 49 центов до $78,53 за баррель. В ходе торгов они поднимались до $78,61 за баррель. К закрытию Нью-йоркской товарно- сырьевой биржи в четверг этот контракт подорожал на $1,38. В пятницу рынки в США были закрыты на празднование Рождества.

Февральские фьючерсы на индикативный сорт нефти Brent набрали 62 цента до $76,93 за баррель.

По мнению аналитика Mitsubishi Corp Futures & Securities Томокадзу Амано, опубликованные на прошлой неделе данные о сокращении запасов в США и наметившиеся в США положительные сдвиги в экономике помогают расти ценам на нефть.

"Несмотря на технические факторы роста, игроки на рынке осторожничают, поскольку на минувшей неделе подорожание шло на фоне малого объема торгов. Рынок поддерживает то, что похолодание на северо-востоке США должно породить всплеск спроса (на энергоносители)", - сказал Амано.