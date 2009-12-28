Эксперт: компании ТЭС должны прекратить убытки

Убытки компаний ТЭС должны прекратиться с повышением розничного тарифа на электроэнергию для населения, которое планируется со второго квартала 2010 года.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Ян ЛИПЧИНСКИЙ.

Тем не менее, полагает он, все четыре компании тепловой генерации, акции которых котируются на фондовых биржах, получат чистые убытки в 2009 году. Речь идет о «Центрэнерго», «Днепроэнерго», «Донбассэнерго» и «Захидэнерго», уточнил Я.ЛИПЧИНСКИЙ.

Аналитик ожидает, что повышение прогнозной оптовой цены электроэнергии на январь 2010 года будет направлено на поддержание тарифа для тепловых энергогенерирующих компаний. «Однако в то же время заявленного НКРЭ повышения недостаточно для выведения деятельности компаний ТЭС на уровень безубыточности», - считает он.

Как сообщал УНИАН, национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) решила увеличить прогнозную оптовую цену электроэнергии на январь 2010 года, установив ее на уровне 441,4 грн. за МВт/ч. Таким образом, прогнозная оптовая цена вырастет, по сравнению с установленной для декабря, на 3%.