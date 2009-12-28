НКРЭ повысила розничные тарифы энергокомпаний на январь

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) повысила розничные тарифы энергоснабжающих компаний на январь на 2,5-2,3%.

Об этом сказано в постановлении комиссии от 25 декабря №1529, текстом которого располагает УНИАН.

В частности, розничный тариф для потребителей первого класса напряжения для всех облэнерго повышен на 2,5% - до 47,32 коп. за кВт/ч (без НДС), тариф для потребителей второго класса - на 2,3% - до 62,71 коп. за кВт/ч (без НДС).

Напомним, с декабря 2008 года по ноябрь 2009 года розничные тарифы энергоснабжающих компаний оставались неизменными в связи с рекомендациями Президента Украины и Кабинета министров установить мораторий на повышение тарифов на период экономического кризиса.

На ноябрь уровень розничных тарифов облэнерго был пересмотрен и увеличен в среднем на 3,8-4,9%, на декабрь – на 1%.