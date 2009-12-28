Оптовые цены на бензин в Украине выросли

С 21 по 28 декабря средние по Украине крупнооптовые цены на высокооктановый бензин и дизельное топливо увеличились на 0,4-3,5% (в среднем на 2,0%), а на низкооктановый бензин – снизились на 1,0%. Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 21 по 28 декабря средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: бензин А-80 – снизились на 1,0%, или на 70 грн./тонна, - до6650 грн./тонна; бензин А-92 – увеличились на 0,4%, или на 30 грн./тонна, - до 7570 грн./тонна; бензин А-95 – увеличились на 2,1%, или на 160 грн./тонна, - до 7910 грн./тонна; дизельное топливо – увеличились на 3,5%, или на 210 грн./тонна, - до 6240 грн./тонна.

Напомним, в год Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 г. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.