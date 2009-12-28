Германия выдала окончательное разрешение

Компания Nord Stream AG в понедельник получила второе и окончательное разрешение на строительство газопровода в исключительной экономической зоне Германии. Об этом говорится в сообщении компании, передает РИА "Новости".

Разрешение было выдано Федеральным морским и гидрографическим агентством (BSH) в Гамбурге. Ранее Германия разрешила строительство газопровода Nord Stream в своих территориальных водах.

Nord Stream предстоит еще получить второе разрешение от Финляндии.

«В соответствии с графиком мы начнем строительство газопровода весной 2010 года и транспортировку газа в 2011 году», – сказал управляющий директор Nord Stream Маттиас ВАРНИГ, слова которого приводятся в сообщении.

Компания Nord Stream AG уже получила разрешения от всех остальных стран, через воды которых пройдет газопровод, – Дании, Швеции, Финляндии и России. При этом Финляндия должна еще разрешить строительство газопровода в соответствии с законом об использовании акватории.

Напомним, Nord Stream является принципиально новым маршрутом для экспорта российского газа в Европу, прежде всего – на рынки Германии, Великобритании, Нидерландов, Франции и Дании. Газопровод протяженностью 1,22 тыс. км и мощностью 55 млрд. куб. м в год пройдет по дну Балтийского моря от России (Выборг) до Германии (Грайфсвальд).

Начало строительства газопровода запланировано на 1 апреля 2010 года. Ввод в эксплуатацию первой нитки газопровода пропускной способностью 27,5 млрд. куб. м газа в год намечен на 2011 год.

«Газпром» уже подписал долгосрочные контракты на поставку газа по Nord Stream клиентам в нескольких странах ЕС, включая Германию, Данию, Нидерланды, Бельгию, Францию и Соединенное Королевство.

Акционерами компании-оператора проекта Nord Stream AG являются российский «Газпром» – 51% акций, германские Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas – по 20% акций, а также нидерландская Gasunie – 9% акций. В настоящее время ведутся переговоры о возможном вхождении в проект французской GDF Suez, которая может получить около 9% доли в проекте.