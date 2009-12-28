«Востокэнерго» заключило договор с «Укрэнерго»

ООО «Востокэнерго» заключило договор с НЭК «Укрэнерго» по предоставлению услуг допуска к пропускной способности межгосударственных сетей с энергоострова Бурштынской ТЭС по итогам годового аукциона.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе головной компании ДТЭК.

Согласно сообщению, основанием для заключения договора стала победа ООО «Востокэнерго» в состоявшемся 16 декабря 2009 года аукционе по доступу к пропускной способности межгосударственных электросетей для экспорта электроэнергии. ООО «Востокэнерго» (ДТЭК) приобрело 150 МВт пропускной способности общей стоимостью 83,5 млн. грн. на экспорт электроэнергии в течение 2010 года.

В то же время в пресс-службе компании не уточнили, подписан ли аналогичный договор по итогам месячного аукциона на январь, на котором компания приобрела дополнительное сечение в 100 МВт за 3,56 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, Хозяйственный суд Киева своим определением 11 декабря т.г. по иску госпредприятия «Укринтерэнерго» запретил НЭК «Укрэнерго» заключать контракты с победителями экспортных аукционов на объем мощности, законтрактованный государственным оператором экспорта по долгосрочным контактам.

В то же время суд не удовлетворил требования «Укринтерэнерго» в части запрета НЭК «Укрэнерго» и аукционной комиссии проводить аукционы, принимать заявки на участие в аукционе, а также заключать соответствующие договора по итогам аукционов.

Также неудовлетворенным суд оставил требование госоператора относительно запрета любым другим лицам заключать контракты по экспорту на величину мощности, законтрактованной «Укринтерэнерго» для выполнения своих внешнеэкономических контрактов.

НЭК «Укрэнерго» обжаловало данное определение в апелляционной инстанции.