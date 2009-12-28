Украина не осуществляла незаконный отбор газа

В прошлом году Украина не осуществляла несанкционированный отбор российского газа, предназначенного европейским пользователям.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал глава Счетной палаты РФ Сергей СТЕПАШИН.

«Что касается нарушений, они были и в «Нафтогазе», и у нас - это вопрос контрактов. Мы сделали абсолютно точный вывод, что прямого воровства мы в этой ситуации не увидели», - сказал С.СТЕПАШИН.

Он отметил, что в прошлогодней ситуации вокруг поставок газа в Европу через украинскую территорию Счетная палата России и Счетная палата Украины проводили параллельные проверки участников поставок.

По его словам, нарушения были связаны с подписанием контрактов и с финансовой составляющей.