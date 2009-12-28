«Газовая война» не повторится

18:02, 28 декабря 2009
Энергетика
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Уверены в Счетной палате РФ

В Счетной палате РФ уверены, что новая «газовая война» между Россией и Украиной в этом году не повторится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал глава Счетной палаты РФ Сергей СТЕПАШИН.

«Я уверен, что то, что было в прошлом году, не произойдет, у меня есть основания для такой уверенности», - сказал С.СТЕПАШИН.

Он отметил, что заявляет это на основании недавней встречи с главой «Газпрома» Алексеем МИЛЛЕРОМ.

Также С.СТЕПАШИН подчеркнул, что Счетные палаты России и Украины при необходимости готовы в любой момент начать параллельные проверки газовых компаний.

«Мы готовы в любой момент, если нужно, включить контрольные функции. Сейчас для этого оснований практически нет», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, страны Евросоюза с 7 по 20 января 2009 года не получали российский газ, поскольку РФ прекратила его транзит через Украину. Россия в газовом кризисе винила Украину, обвиняя ее в воровстве газа. Украина опровергала все обвинения.

19 января НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" подписали договоры о поставках и транзите газа на 2009-2019 годы. 20 января Россия возобновила подачу газа в Европу.

При этом 20 января комиссар Евросоюза по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС заявил об отсутствии фактов несанкционированного отбора газа Украиной после 31 декабря 2008 года.

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