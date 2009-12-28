«Газпром» подписал контракт с Узбекистаном

ОАО «Газпром» подписало контракт на закупку в 2010 году 15,5 млрд. куб. м газа в Узбекистане.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома» по итогам визита делегации российского газового холдинга в Узбекистан.

«По итогам переговоров был подписан контракт купли-продажи узбекского газа между ООО «Газпром экспорт» и АК «Узтрансгаз» на 2010 год в объеме до 4,25 млрд. куб. м. Согласно достигнутым договоренностям, формула цены на поставляемый из Узбекистана газ будет соответствовать условиям европейского газового рынка. С учетом ранее заключенных контрактов в 2010 году в портфель «Газпрома» будет закуплено 15,5 млрд. куб. м узбекского газа», – сказано в сообщении.

Справка УНИАН. Соглашение о стратегическом сотрудничестве в газовой отрасли между НХК «Узбекнефтегаз» и ОАО «Газпром» было подписано 17 декабря 2002 года. Соглашением, в частности, предусматриваются долгосрочные закупки узбекского газа на период 2003-2012 годов, участие ОАО «Газпром» в проектах в области добычи природного газа на территории Республики Узбекистан на условиях СРП, а также сотрудничество в области развития газотранспортной инфраструктуры Узбекистана и транспортировки среднеазиатского газа через территорию республики.

5 февраля 2005 года между ОАО «Газпром» и акционерной компанией «Узтрансгаз» (субхолдинг НХК «Узбекнефтегаз») было подписано среднесрочное соглашение на транспортировку природного газа через территорию Узбекистана на 2006-2010 годы. Соглашение заключено с целью организации транспортировки среднеазиатского, прежде всего туркменского, природного газа с использованием газотранспортных систем САЦ и «Бухара–Урал», проходящих по территории Узбекистана.

1 января 2009 года «Газпром» согласовал условия поставки газа из Узбекистана в 2009 году и подписал дополнение к контракту на поставку узбекского газа, предусматривающее формулу ценообразования, базирующуюся на среднеевропейских ценах на газ.

11 декабря т.г. были подписаны дополнение к контракту между ОАО «Газпром» и АК «Узтрансгаз» на транзит природного газа по Узбекистану в 2010 году и основные условия поставок узбекского газа в 2010 году между ОАО «Газпром» и НХК «Узбекнефтегаз».