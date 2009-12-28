«Укрнафта» досрочно выполнила годовой план

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания ОАО «Укрнафта» 27 декабря т.г. выполнила годовой план по добыче газа в объеме 2 млрд. 922,8 млн. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что до конца текущего года добывающие предприятия ОАО «Укрнафта» сверх плана планируют добыть еще около 25 млн. куб. м газа.

Также компания досрочно выполнила годовой план по производству основной продукции за счет подготовки и переработки сверхплановых объемов сырья и совершенствования технологических процессов на газоперерабатывающих заводах ОАО «Укрнафта»: 15 ноября т.г. – по производству сжиженного газа (158,8 тыс. тонн), до конца текущего года сверх плана планируется произвести еще около 22,6 тыс. тонн; 14 декабря т.г. – по производству стабильного бензина (243,3 тыс. тонн), до конца текущего года сверх плана планируется произвести еще около 4 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».

В структуре компании действуют три ГПЗ: Гнединцивский (Черниговская обл.), Долинский (Ивано-Франковская обл.), Качановский (Сумская обл.), а также производство в нефтегазодобывающем управлении "Бориславнефтегаз" (Львовская обл.). Основные виды продукции ГПЗ: стабильный бензин и сжиженный газ.