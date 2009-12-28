«Энергоатом» и ТВЭЛ подписали дополнительное соглашение

НАЭК «Энергоатом» и ОАО «ТВЭЛ» (Российская Федерация) подписали дополнительное соглашение в рамках действующего долгосрочного контракта на поставки свежего ядерного топлива на украинские АЭС в 2010 году.

Об этом сказано в распространенном сегодня совместном пресс-релизе компаний.

Согласно сообщению, допсоглашение подписано в Москве президентом «Энергоатома» Юрием НЕДАШКОВСКИМ и президентом ОАО «ТВЭЛ» Юрием ОЛЕНИНЫМ.

Согласно документу, для обеспечения плановых перегрузок свежего ядерного топлива на украинских АЭС в 2010 году из России будет осуществлено 14 поставок топлива.

В ходе переговоров, предшествующих подписанию дополнительного соглашения, сторонами согласованы стоимость топлива, графики поставок и платежей.

«Цена топлива сформирована на базе действующей методики формирования цены, базирующейся на принципах мировых цен», – отмечается в пресс-релизе.

В ходе состоявшейся встречи стороны еще раз подтвердили намерения укреплять и развивать российско-украинское сотрудничество в области ядерно-топливного цикла (ЯТЦ).

В частности, отмечается в сообщении, в настоящее время успешно осуществляется реализация лицензионного договора на передачу Украине технологии производства комплектующих ТВС (тепловыделяющих сборок).

Справка УНИАН. На данный момент единственным поставщиком ядерного топлива на украинские АЭС является российская корпорация «ТВЭЛ», с которой «Энергоатом» заключил контракт на поставку топлива до конца 2010 года.

В марте 2008 года НАЭК «Энергоатом» и американская компания Westinghouse подписали контракт на поставки ядерного топлива с 2011 года. Контракт предусматривает поставки ядерного топлива производства американской компании для реакторов ВВЭР-1000 украинских АЭС на протяжении 2011-2015 годов для обеспечения ежегодной плановой перезагрузки не менее трех энергоблоков.