НКРЭ утвердила правила выдачи техусловий
18:40, 28 декабря 2009Энергетика
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На подключение к объектам
Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) утвердила Правила предоставления и согласования технических условий на подключение к сетям (сооружений) электроэнергетики.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комиссии со ссылкой на постановление НКРЭ № 1422 от 17 декабря т.г.
Согласно сообщению, правилами предусматривается урегулирование отношений между заказчиками и владельцами электрических сетей в части обеспечения равноправного (недискриминационного) доступа к электрическим сетям, а также установление прав, обязанностей и полномочий всех сторон во время присоединения к электрическим сетям.
Документ направлен в Министерство юстиции для прохождения процедур юстирования.
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