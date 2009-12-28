НКРЭ утвердила правила выдачи техусловий

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) утвердила Правила предоставления и согласования технических условий на подключение к сетям (сооружений) электроэнергетики.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комиссии со ссылкой на постановление НКРЭ № 1422 от 17 декабря т.г.

Согласно сообщению, правилами предусматривается урегулирование отношений между заказчиками и владельцами электрических сетей в части обеспечения равноправного (недискриминационного) доступа к электрическим сетям, а также установление прав, обязанностей и полномочий всех сторон во время присоединения к электрическим сетям.

Документ направлен в Министерство юстиции для прохождения процедур юстирования.