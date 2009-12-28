Минтопэнерго определило разработчика проекта госпрограммы

Министерство топлива и энергетики Украины признало победителем торгов по предоставлению услуг по выполнению научно-исследовательских работ по разработке государственной целевой программы интеграции Объединенной энергосистемы Украины в энергетическое объединение европейских государств (UCTE) малоизвестное предприятие ООО «УК «Метрополия» (Киев).

Об этом сказано в официальном объявлении министерства, опубликованном в «Вестнике государственных закупок» № 52 от 24 ноября т.г.

Согласно сообщению, сумма договора, заключенного министерством с подрядчиком, составила 584 тыс. грн. (без НДС).

Украина стремиться интегрироваться в UCTE с начала текущего десятилетия. Последний оптимистичный, по мнению экспертов, прогноз о вхождении Украины в энергосистему Европы был озвучен нынешним министром топлива и энергетики Юрием ПРОДАНОМ, который заявил, что это произойдет к 2012 году.

С 2002 года так называемый «Бурштынский энергоостров» работает в синхронном режиме с UCTE.

Справка УНИАН. 4 мая 2006 года Генеральная ассамблея объединенной энергосистемы Европы (UCTE) в Вене акцептировала совместную заявку Украины и Молдовы о присоединении их энергосистем к синхронной зоне UCTE как к единому блоку регулирования.

18 мая 2006 года Министерство топлива и энергетики Украины и UCTE договорились о создании специального технического комитета (UCTE-Украина) для координации интеграции Объединенной энергосистемы Украины в трансъевропейские электрические сети.

В конце декабря 2006 года Украина и оператор UCTE сформировали состав рабочей группы по координации интеграции Украины и Молдовы в трансъевропейские электрические сети (Украина-UCTE).

Основная цель работы группы – совершенствование технического уровня энергетики Украины.

22 апреля 2008 года во время переговоров представителей Министерства топлива и энергетики Украины и Министерства экономики и торговли Молдовы стороны подтвердили общую заинтересованность в скорейшей реализации всех технических мероприятий для присоединения энергосистем Молдовы и Украины к UCTE.