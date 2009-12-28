С украинской стороны нет угрозы транзиту российской нефти в Европу

НАК «Нафтогаз Украины» официально заявляет, что с украинской стороны не существует ни одной угрозы для транзита российской нефти европейским потребителям.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что ОАО «Укртранснафта», 100% акций которой находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины», и российская компания «Транснефть» проводят переговорный процесс относительно подписания ежегодного дополнительного соглашения к действующему долгосрочному контракту от 2004 года (заключенного сроком на 15 лет).

«На сегодня специалисты двух компаний согласовывают объемы транзита российской нефти и другие краткосрочные условия, договоренности по которым заканчиваются 31 декабря 2009 года», – отмечено в сообщении.

Напомним, сегодня агентство «Франс Пресс» сообщило со ссылкой на заявление Кабинета министров Словакии, что Россия предупредила Европейский Союз о возможном прекращении поставок нефти в Словакию, Чехию и Венгрию по нефтепроводу «Дружба» через территорию Украины из-за разногласий по вопросам транзита.

В июле-октябре прошлого года поставки нефти из России в Чехию сократились. Как говорил ранее вице-премьер РФ Игорь СЕЧИН, сбой в поставках объясняется отсутствием между российскими поставщиками и чешскими покупателями прямых договоров.

По мнению властей РФ, продажа российской нефти в Чехию с участием посредников не гарантирует выполнения согласованных экспортных графиков.

Последние три года Россия неоднократно предлагала чешской стороне заключить меморандум о сотрудничестве в области поставок российской нефти в Чехию.

Нефтепровод "Дружба" протяженностью около 6 тыс. км является крупнейшей системой трубопроводов в мире. Северный участок нефтепровода проходит по территории Беларуси, Польши и Германии, а южный – Украины, Чехии, Словакии и Венгрии.

По "Дружбе" в страны ближнего и дальнего зарубежья направляется почти половина идущей на экспорт российской нефти. В последние годы по основному, западному, направлению нефтепроводной системы перекачивается до 70-80 млн. тонн в год.

Ранее "Транснефть" отмечала риски транзита через украинскую территорию в случае запуска в аверсном режиме трубопровода Одесса–Броды. В этом случае Россия столкнется с необходимостью поиска новых маршрутов для почти 30 млн. тонн своей нефти, которая сейчас в направлении Черного моря идет по системе Одесса–Броды (18 млн. тонн нефти – по южному направлению "Дружбы" и 9 млн. тонн – в реверсном режиме Одессы–Бродов).

Сейчас по нефтепроводу Одесса–Броды транспортируется топливо из России в порты Черного моря. Однако Украина уже несколько лет пытается реализовать проект по прокачке нефти в обратном направлении – из портов в Европу. В этом случае Россия потеряет возможность прокачивать по южной ветке трубопровода "Дружба" около 19 млн. тонн нефти, которая сейчас экспортируется. Перенаправить эти объемы придется по БТС-2.