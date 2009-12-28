Россия и Китай подписали газовое соглашение

ОАО «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (КННК) подписали соглашение об основных условиях поставок газа из России в Китай.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром» по итогам визита делегации «Газпрома» в Китай, где обсуждался вопрос организации поставок российского природного газа в Китай по западному и восточному маршрутам.

«По итогам переговоров и в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями между ООО «Газпром экспорт» и дочерней компанией КННК – «ПетроЧайна Интернэшнл» было подписано соглашение об основных условиях поставок газа из России в Китай», – говориться в сообщении.

Соглашение определяет базовые коммерческие и технические параметры поставок российского газа китайским потребителям.

Также стороны договорились продолжить активное сотрудничество в первом квартале 2010 года с целью достижения договоренностей по всем остальным условиям, которые впоследствии станут основой для заключения контрактов на поставку газа из России в КНР по обоим маршрутам.

Справка УНИАН. Китайская национальная нефтегазовая корпорация (КННК) – крупнейшая государственная нефтегазовая компания Китая (доля участия государства – 100%) и одна из ведущих интегрированных нефтегазодобывающих компаний в мире.

Соглашение о стратегическом сотрудничестве между ОАО «Газпром» и КННК было подписано 14 октября 2004 года. Соглашение предусматривает широкий спектр направлений сотрудничества, в том числе проработку вопросов, связанных с организацией «Газпромом» поставок природного газа из России в Китай. Исследуются возможности реализации совместных проектов в области газопереработки и газохимии на востоке России, проектов в третьих странах.

13 октября 2009 года «Газпром» и КННК подписали рамочное соглашение об основных условиях поставки природного газа из России в Китай.