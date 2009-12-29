"Транснефть" и "Укртранснафта" подпишут договор о транзите нефти

Министерство энергетики РФ рассчитывает, что "Транснефть" и "Укртранснафта" в ближайшие два дня согласуют и подпишут договор о транзите российской нефти через территорию Украины в Европу на 2010 год, заявила в понедельник РИА Новости пресс-секретарь министерства Ирина Есипова.

"Рассчитываем, что в самое ближайшее время, в ближайшие день-два, договор будет согласован и подписан", - сказала Есипова, отметив, что начать переговоры между компаниями позволил меморандум о механизме раннего предупреждения, согласно которому Россия обязана предупредить Европу в случае угрозы или возможности угрозы прекращения поставок энергоресурсов.

Ранее в понедельник кабинет министров Словакии сообщил, что Россия предупредила Европейский Союз о возможном прекращении поставок нефти в Словакию, Чехию и Венгрию по нефтепроводу "Дружба" через территорию Украины из-за разногласий по вопросам транзита.

Позднее "Нафтогаз Украины", под управлением которого находится "Укртранснафта", заявил, что с украинской стороны не существует никакой угрозы для транзита российской нефти европейским потребителям. Согласно заявлению холдинга, в рамках подготовки ежегодного дополнительного соглашения к действующему долгосрочному контракту стороны согласуют объемы транзита и другие краткосрочные условия. Представитель "Укртранснафты" Сергей Зинкевич, со своей стороны, говорил, что Украина пытается получить гарантии по объемам прокачиваемой российской нефти, а договоренность о повышении тарифов на транзит уже достигнута.