Проблем с прокачкой российской нефти через Украину нет

Проблем с прокачкой российской нефти через Украину в европейские страны в связи с предлагаемыми Киевом дополнительными условиями не будет, заявил журналистам во вторник вице-премьер РФ Игорь Сечин, сообщает РИА Новости.

"Представляется, что никаких проблем с прокачкой не будет", - сказал он, добавив, что диалог с украинской стороной ведется.

Вице-премьер сообщил, что в декабре подразделения НАК "Нафтогаз Украина" обратились в "Транснефть" с предложением по изменению действующего режима прокачки - увеличение тарифов и рядом дополнительных условий.

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В свою очередь "Транснефть" обратилась в правительство РФ.

"Мы об этом проинформировали Европейскую комиссию и приступили к переговорам с украинской стороной", - сказал Сечин.

По его словам, Украина предлагает пересмотреть ряд положений действующих контрактов с уменьшением срока выхода из соглашений при уменьшении прокачки до 30 суток.

Россия, в свою очередь, предлагает определить в качестве этого срока 60 суток.

"Украинская сторона стала более гибко воспринимать наши предложения", - сказал Сечин, выразив надежду, что оно будет принято.

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"Диалог идет, и никаких проблем мы не видим для наших потребителей", - отметил вице-премьер.

По его словам, Словакия, Венгрия и Чехия, получающие российскую нефть транзитом через Украину по нефтепроводу "Дружба", были проинформированы о ситуации.

Сечин также отметил, что в случае, если до 1 января Россия и Украина не договорятся по условиям контрактов, на прокачке нефти европейским потребителям это не отразится, и она будет осуществляться в полном объеме