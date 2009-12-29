Нефть подешевела до 78,72 долл. за баррель

Цена черного золота во вторник остается у максимальной отметки за последние пять недель благодаря признакам восстановления мировой экономики после худшей рецессии со времен Второй мировой войны, сообщило агентство Bloomberg.

Февральский фьючерсный контракт на нефть марки WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) во вторник опустился на 0,05 доллара, подешевев до 78,72 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть Brent на февраль не торговались в понедельник, так как лондонская биржа ICE Futures была закрыта. Во вторник цена февральского контракта на Brent увеличилась на 0,08 доллара - до 77,4 доллара за баррель, передает «Финмаркет».