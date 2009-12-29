Путин рассчитывает на выполнение Украиной обязательств

Премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН рассчитывает, что украинская сторона будет выполнять контракты по транзиту российской нефти в Европу. Об этом он сказал во вторник журналистам, комментируя предложение Украины изменить транзитные контракты, передает РИА «Новости».

"Мы надеемся, что они (контракты) будут исполняться", - сказал российский премьер.

Отвечая на вопрос журналистов о том, не пострадает ли имидж России как поставщика энергоресурсов в Европу из-за неопределенной ситуации с Украиной, В.ПУТИН заявил, что именно поэтому Россия и стремится диверсифицировать маршруты поставок.

"Мы готовы поставлять (энергоресурсы), у нас есть контракты, но если кто-то злоупотребляет, то что тут поделаешь?" - отметил он.

По словам премьер-министра, страны-транзитеры зачастую злоупотребляют своим положением, требуют для себя эксклюзивных условий по установлению цены на нефть и газ из России.

Кроме того, создается даже "серый" бизнес, когда российские энергоресурсы впоследствии реэкспортируются.

Напомним, накануне представитель ОАО "Укртранснафта" Сергей ЗИНКЕВИЧ сообщил, что Украина хочет изменить условия текущего контракта на транзит российской нефти в Европу.

По его словам, Киев попросил Москву повысить тарифы на транзит нефти через украинскую территорию, отметив при этом, что по данному вопросу стороны достигли "приемлемого компромисса".

Как сообщил во вторник вице-премьер РФ Игорь СЕЧИН, в декабре подразделение НАК "Нафтогаз Украина" обратилось в "Транснефть" с предложением по изменению действующего режима прокачки нефти, увеличению тарифов и рядом дополнительных условий.

По словам И.СЕЧИНА, Украина предлагает пересмотреть ряд положений действующих контрактов с уменьшением срока выхода из соглашений при уменьшении прокачки до 30 суток. Россия, в свою очередь, предлагает определить в качестве этого срока 60 суток.

Как заявила накануне пресс-секретарь министерства энергетики РФ Ирина ЕСИПОВА, Минэнерго РФ рассчитывает, что "Транснефть" и "Укртранснафта" во вторник-среду согласуют и подпишут договор о транзите российской нефти через территорию Украины в Европу на 2010 год.

Ранее в понедельник Кабинет министров Словакии сообщил, что Россия предупредила Европейский Союз о возможном прекращении поставок нефти в Словакию, Чехию и Венгрию по нефтепроводу "Дружба" через территорию Украины из-за разногласий по вопросам транзита.