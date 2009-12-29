Энергетический форум пяти президентов может состояться 10 января

Очередной энергетический форум, посвященный развитию проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) по маршруту Одесса-Броды-Плоцк, может состояться 10 января в столице Грузии.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил гендиректор украинско-польской компании „Сарматия” Сергей СКРИПКА.

Он отметил, что пока окончательно не согласовано, состоится ли этот форум.

”Грузинская сторона готовится”, - сказал С.СКРИПКА.

Руководитель созданной для развития ЕАНТК „Сарматии” сообщил, что в форуме планируется участие президентов Украины, Польши, Азербайджана, Грузии и Литвы.

В то же время он не исключил, что форум может быть перенесен на более поздний срок.

„Если не состоится в январе в Грузии, тогда весной в Польше”, - сказал С.СКРИПКА.

В пресс-службе президента Польши УНИАН сообщили, что глава польского государства Лех КАЧИНЬСКИЙ на прошлой неделе обсудил с грузинским президентом Михаилом СААКАШВИЛИ проведение в Тбилиси в начале следующего года энергетического форума.

„У этом контексте президенты выразили удовлетворение прогрессом работы над созданием Евро-Азиатского коридора для транспортировки каспийской нефти на базе маршрута Одесса-Броды-Плоцк”, - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, по данным посольства Украины в Польше, Польша планировала очередной 5-й Международный энергетический форум в мае 2010 года в Кракове.

Справка УНИАН. Формат энергетических форумов для продвижения проекта ЕАНТК инициирован президентом Польши Лехом КАЧИНЬСКИМ весной 2006 года.

Благодаря форумам в проект активнее вовлечен Азербайджан, Грузия и Литва, национальные нефтегазовые компании которых вошли в состав акционеров созданной для развития ЕАНТК в 2004 году „Сарматии”.

Идея проекта строительства Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора Одесса–Броды–Плоцк–Гданьск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который позволил бы поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.