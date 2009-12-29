Страны Европы будут выходить из кризиса разными темпами

В следующем году европейские страны, вероятно, продемонстрируют разные темпы выхода из кризиса и возвращения к устойчивому экономическому росту. Такую точку зрения высказал директор европейского департамента МВФ Марек Белка, сообщает k2kapital.

"Кризис, который поразил Европу в конце 2008 года, был беспрецедентным. Все, что мы можем сказать сегодня с уверенностью о ближайшем будущем, это то, что 2010 год не будет таким же как 2009", - подчеркнул он.

По словам Белки, некоторым странам придется действовать намного оперативнее, чем другим, для того, чтобы обуздать бюджетный дефицит. При этом некоторым государствам придется в следующем году продолжать реализацию программ по государственной поддержке экономики, тогда как в 2011 году необходимость в них, вероятно, отпадет.

Глава европейского департамента МВФ выразил уверенность в том, что Греция, Ирландия и Испания, которые имеют значительные задолженности, не могут откладывать сокращение госрасходов до 2011 года и должны необходимо действовать раньше. Белка заявил о том, что в 2010 первостепенным станет вопрос о том, как найти баланс между поддержанием экономики и постепенной отменой нетрадиционных финансовых и денежно-кредитных мер. "В данном случае я не имею ввиду фискальные меры", - отметил он.

В то же время Белка весьма позитивно оценивает обстановку, которая сложилась в банковском секторе. Он полагает, что уже пришло время для отмены ряда поддерживающих мер, включая предоставление гарантий по банковским обязательствам. Однако до этого регуляторам необходимо убедиться в том, что капитализация банков позволит им справиться с убытками по кредитам в будущем и наращивать объемы кредитования.

В материалах МВФ приводится и точка зрения Белки на обстановку на европейском рынке труда. Он предположил, что она начнет улучшаться в конце 2010 года и 2011 году, при этом самые медленные темпы восстановления будут наблюдаться в тех странах, где уровень безработицы резко вырос.

Отвечая на вопрос о том, какие главные уроки можно извлечь из кризиса, Балка указал на то, что "хорошие политические меры начинаются в хорошее время". "К сожалению, очень часто хорошие времена рассматриваются как то, чем можно наслаждаться, пока оно продолжается, и не только политиками, но и людьми, которые их выбирали. Но наступил кризис и заставил нас понять, что хорошие времена не будут длиться вечно", - сказал он.

Таким образом, по словам Белки, хорошие времена это также тот период, когда необходимо делать прогнозы и на "дождливый день", и это не только аккумулирование резервов, а также создание институтов, которые могли бы противостоять натиску кризиса, включая, финансовый кризис.

"Мы извлекли много уроков из кризиса, которые касаются недостатков и несовершенства финансовых рынков. Меня беспокоит, что некоторые уроки могут не быть усвоены. Политики действовали настолько эффективно в предотвращении настоящей катастрофы, что некоторые люди могут теперь просто забыть о том, что действительно произошло", - заключил он.