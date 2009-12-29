Украина и Россия договорились о транзите нефти в 2010 году

Украина и Россия достигли договоренности по условиям транзита нефти через украинскую территорию в Европу в 2010 году.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

По словам собеседника агентства, ставка на транзит нефти через украинскую территорию в Европу в 2010 году повышена на 30% по сравнению с текущим годом, а объем транспортировки по нефтепроводу «Дружба» останется на уровне 2009 года - 15 млн. тонн.

Напомним, в понедельник Кабинет министров Словакии сообщил, что Россия предупредила Европейский Союз о возможном прекращении поставок нефти в Словакию, Чехию и Венгрию по нефтепроводу «Дружба» через территорию Украины из-за разногласий по вопросам транзита.

Нефтепровод «Дружба» протяженностью около 6 тыс. км является крупнейшей системой трубопроводов в мире. Северный участок нефтепровода проходит по территории Белоруссии, Польши и Германии, а южный - Украины, Чехии, Словакии и Венгрии.

По «Дружбе» в страны ближнего и дальнего зарубежья направляется почти половина идущей на экспорт российской нефти. В последние годы по основному, западному, направлению нефтепроводной системы перекачивается до 70-80 млн. тонн в год.

НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит 100% акций ОАО «Укртранснафта», оператора украинской нефтепроводной системы.