Цена газа для населения в 2010 г. останется на уровне 2009 г.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что цена природного газа для предприятий промышленности, населения и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) сохранится на уровне, установленном для 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на итоговой конференции для центральных и местных СМИ в Киеве.

«В следующем году с 1 января промышленность будет иметь такую же цену на газ, как имеет сегодня. Поэтому я хочу опровергнуть все заявления о том, что с 1 января газ будет дорогой, промышленность будет обанкрочена и все упадет», - сказала премьер, отметив при этом, что цена на газ для населения и ТКЭ также будет зафиксирована на уровне 2009 года.

«Я прошу это зафиксировать и раз и навсегда прекратить провокации относительно того, что газовый контракт плохой. Он хороший для Украины и укрепляет независимость Украины», - подчеркнула Ю. ТИМОШЕНКО.

В то же время она не уточнила, будут ли зафиксированы тарифы, действующие в текущем году, на весь 2010 год.