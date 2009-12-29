Тимошенко убеждена, что в случае ее проигрыша Фирташ присвоит

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что в случае ее проигрыша на выборах Президента Украины 26,4 млрд. кубометров газа, накопленные в подземных хранилищах (ПХГ) к началу текущего отопительного сезона, будут присвоены украинским бизнесменом, владельцем "РосУкрЭнерго" Дмитрием ФИРТАШЕМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на итоговой конференции для центральных и местных СМИ в Киеве.

«Я должна предупредить и сказать, что если сейчас с помощью обмана людей, дешевой рекламы, в том числе на волне кризиса, Виктор ЯНУКОВИЧ и его права рука - Д.ФИРТАШ, который возглавлял и владел RosUkrEnergo, вернутся к власти, то эти 26 млрд. кубометров газа перейдут, перекочуют к господину Д.ФИРТАШУ и господину В.ЯНУКОВИЧУ», - сказала премьер-министр, напомнив при этом, что в Хозяйственную палату Стокгольмского арбитражного суда подан судебный иск RosUkrEnergo к Украине по спорным 11 млрд. кубометров газа.

Как сообщал УНИАН, в середине ноября т.г. Министерство юстиции Украины сообщило, что Centragas, в соответствии с Энергетической хартией, обратился к правительству Украины с просьбой о мировом урегулировании спора вокруг якобы экспроприации 11 млрд. куб. м природного газа. По данным Минюста, хартия предусматривает, что если спор невозможно решить мировым путем в течение трех месяцев с даты просьбы о мировом урегулировании, инвестор может передать его для решения в суды или арбитражные трибуналы.

В настоящее время в Стокгольмском арбитраже идет подготовка к слушанию взаимных споров между НАК "Нафтогаз Украины" и RosUkrEnergo, которые 28 августа этого года были объединены в одно дело. Согласно обнародованным в начале ноября данным НАКа, арбитражное решение по инициированному швейцарской компанией еще в апреле 2008 года иску ожидается во втором квартале 2010 года.

Общая сумма судебных претензий к "Нафтогазу Украины", согласно его данным, по состоянию на 5 ноября 2009 года, составляет 10 млрд. грн. в судах украинских юрисдикций и 28 млрд. грн. (3,5 млрд. долл.) в судах зарубежных юрисдикций. По состоянию на начало 2009 года "Нафтогаз Украины" называл меньшую сумму претензий – 17,5 млрд. грн.

Впервые "Нафтогаз Украины" сообщил о судебном споре с RosUkrEnergo в конце марта 2009 года.

По словам первого заместителя главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Игоря ДИДЕНКО, RosUkrEnergo выдвинула иски о начислении НАК пени и штрафных санкций в размере 600 млн. долл., 55 млн. долл. и 20 млн. долл. В свою очередь, "Нафтогаз Украины" подал к RosUkrEnergo встречные иски на 62 млн. долл., 118 млн. долл., а также за расторжение транспортного контракта и расторжение контракта на хранение.

Тогда, по данным НАК "Нафтогаз Украины", RosUkrEnergo не подавала в Стокгольмский суд иск о законности завладения "Нафтогазом Украины" 11 млрд. куб. м природного газа, ранее принадлежащих газотрейдеру.

В середине ноября российская газета "Ведомости" сообщила, что RosUkrEnergo увеличила претензии к "Нафтогазу Украины" вчетверо - до 8,26 млрд. долл. из-за экспроприированных, по ее мнению, 11 млрд. куб. м природного газа. По данным газеты, уточненное исковое заявление направлено в Стокгольмский арбитраж 12 ноября и будет рассмотрено 18 января 2010 года.