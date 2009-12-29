ЕК приветствует соглашение между РФ и Украиной

Еврокомиссия приветствует достижение Россией и Украиной соглашения об условиях транзита российской нефти через территорию Украины в страны Евросоюза.

Об этом говорится в сообщении исполнительной власти ЕС, передает РИА «Новости».

«Российское правительство информировало сегодня Еврокомиссию, что с Украиной достигнуто соглашение об условиях транзита и что прерывания поставок нефти не предвидится», – говорится в пресс-релизе.

Также в сообщении отмечается, что российская сторона ранее уведомила Еврокомиссию о существовании такого риска через механизм раннего предупреждения, которым Россия воспользовалась впервые после его создания совместно с ЕС в ноябре 2008 года.

«Механизм доказал, что он является полезным коммуникационным инструментом для подобного рода ситуаций», – заявил в этой связи еврокомиссар по энергетике Андрис ПИБАЛГС.

Как сообщал УНИАН, Украина и Россия достигли договоренности по условиям транзита нефти через украинскую территорию в Европу в 2010 году. Ставка на транзит нефти через украинскую территорию в Европу в 2010 году повышена на 30% по сравнению с текущим годом, а объем транспортировки по нефтепроводу «Дружба» останется на уровне 2009 года – 15 млн. тонн.

Напомним, в понедельник Кабинет министров Словакии сообщил, что Россия предупредила Европейский Союз о возможном прекращении поставок нефти в Словакию, Чехию и Венгрию по нефтепроводу «Дружба» через территорию Украины из-за разногласий по вопросам транзита.

Справка УНИАН. Нефтепровод «Дружба» протяженностью около 6 тыс. км является крупнейшей системой трубопроводов в мире. Северный участок нефтепровода проходит по территории Беларуси, Польши и Германии, а южный – Украины, Чехии, Словакии и Венгрии.

По «Дружбе» в страны ближнего и дальнего зарубежья направляется почти половина идущей на экспорт российской нефти. В последние годы по основному, западному, направлению нефтепроводной системы перекачивается до 70-80 млн. тонн в год.

НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит 100% акций ОАО «Укртранснафта», оператора украинской нефтепроводной системы.