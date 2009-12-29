Украинские АЭС досрочно выполнили план на 2009 г.

Украинские АЭС 28 декабря досрочно выполнили плановое задание по производству электроэнергии на 2009 год, произведя 82,061 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства топлива и энергетики Украины.

«Это стало возможным благодаря самоотверженному, настойчивому труду украинских атомщиков. Достижение высоких показателей – трудовая традиция 36-тысячного коллектива НАЭК «Энергоатом», которая основана на высокой культуре безопасности эксплуатации АЭС, профессионализме и ответственном отношении к делу наших атомщиков, совершенствовании оборудования и технологий проведения ремонтов», - приводит пресс-служба слова первого вице-президента НАЭК «Энергоатом» Ивана ФОЛЬТОВА.

В сообщении отмечается, что ожидаемый объем производства электроэнергии к началу 2010 года составит 82,921 млрд. кВт/ч, прогнозируемый коэффициент использования установленной мощности – 68,4%.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году АЭС Украины сократили производство электроэнергии на 2,82%, или 2,622 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2007 годом – до 90,111 млрд. кВт/ч.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.